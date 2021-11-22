К делу главы школы при общине Виссариона добавили обвинение в мошенничестве

Следователи предъявили уточненное обвинение главе секты «Церковь последнего завета» Виссариону (Сергею Торопу) и его соратникам — Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. Об этом сообщает защита обвиняемых в своем Telegram-канале.

Общим для фигурантов осталось обвинение по части 1 статьи 239 («Создание НКО, посягающей на личность и права граждан»), пунктам «а» и «б» части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и пункту «г» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Помимо этого, Следственный комитет России добавил Ведерникову, руководителю школы при общине, обвинение по части 4 статьи 159 («Особо крупное мошенничество») УК РФ. По версии следствия, с 2017-го по 2019 год соратник Виссариона тратил на свои нужды деньги, выделенные на школу общины. Ущерб составил пять миллионов рублей.

В декабре 2020 года суд Новосибирска наложил арест на имущество лидеров секты «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Общая сумма арестованного имущества оценивается в восемь миллионов рублей.

В общине Виссариона проживают последователи Торопа со всех регионов России. Они занимают несколько поселений в Красноярском крае. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом — реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.