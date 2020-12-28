Перечислено арестованное имущество лидеров секты «Церковь последнего завета»

Центральный районный суд Новосибирска наложил арест на имущество лидеров секты «Церковь последнего завета» Виссариона (Сергея Торопа) и его соратников — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, у Виссариона арестовали снегоболотоход 2011 года выпуска, земельный участок с домом, и церковь в деревне Петропавловка. У Редькина под арест попали два снегохода, участок, дома в поселке Жаровск и в деревне Черемшанка в Красноярском крае.

Ведерников же лишился возможности пользоваться автоприцепом, вездеходом, участком и зданием школы «Истоки», участком и домом в деревне Петропавловка и долей здания в Жаровске. Также под арест попал ранее проданный внедорожник 2013 года.

Общая сумма арестованного имущества оценивается в восемь миллионов рублей.

В сентябре лидеров «Церкви последнего завета» отправили в СИЗО. Им инкриминируется создание религиозного объединения, чья деятельность сопровождалась насилием над гражданами. Арестованные свою вину не признают.

В общине Виссариона проживают последователи Торопа со всех регионов России. Они занимают несколько поселений в Красноярском крае. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом — реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.