Экс-начальник штаба ВМФ оценил версию о гибели подлодки «Курск»

Косвенные признаки подтверждают версию адмирала Вячеслава Попова о том, что атомная подлодка «Курск» затонула в результате столкновения с иностранной субмариной. Такую оценку дал экс-начальник Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко, пишет РИА Новости.

Правительственная комиссия под руководством генерального прокурора утверждает, что официальной версией гибели стал взрыв парогазовой торпеды, который привел к детонации. Как отметил Кравченко, автоматический прибор, в определенных ситуациях подающий сигналы SOS, устанавливается на американские подлодки.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин допустил, что расследование гибели атомной подлодки «Курск» может возобновиться в случае выявления новых обстоятельств. Однако он подчеркнул, что придерживается официальной версии.

22 ноября бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подлодка погибла в результате столкновения с субмариной НАТО. По утверждению адмирала, впоследствии ее нашли у берегов Норвегии.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. По данным официальной версии, это произошло в результате взрыва торпеды на борту и дальнейшей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.