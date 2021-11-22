В Госдуме допустили пересмотр дела о расследовании гибели «Курска»

Расследование гибели атомной подлодки (АПЛ) К-141 «Курск» может возобновиться в случае выявления новых обстоятельств. Это допустил член комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что придерживается официальной версии гибели «Курска». «Если Генеральная прокуратура найдет основания для возбуждения уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам, то будет также проведено соответствующее расследование», — подчеркнул Швыткин.

По его словам, по данному делу были проведены соответствующие экспертизы, а также опрошены люди. «Есть официальная версия — взрыв торпеды в отсеке подводной лодки "Курск", это стало причиной аварии», — заключил член комитета Госдумы по обороне.

Ранее экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов сообщил, что АПЛ «Курск» погибла в результате столкновения с субмариной НАТО. Название западной подлодки почти точно известно. По словам адмирала, впоследствии ее нашли у берегов Норвегии.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. В соответствии с официальной версией, это произошло из-за взрыва торпеды на борту и дальнейшей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.