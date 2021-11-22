Авербух отреагировал на обвинения судей в завышении оценок дочери Тутберидзе

Авербух заявил, что разговоры о завышении оценок дочери Тутберидзе не имеют оснований

Журналисты, которые говорят о завышении оценок россиянам Диане Дэвис и Глебу Смолкину в танцах на льду, хотят таким образом сказать о себе миру. Так на критику арбитров отреагировал хореограф Илья Авербух, слова которого приводит «Говорит Москва».

По его словам, подобные обвинения не имеют под собой оснований, так как дуэт отлично выступает в нынешнем сезоне. «Диана и Глеб сделали огромный скачок вперед. Подготовили интересную программу, новый ритм-танец, прибавляют от турнира к турниру», — добавил Авербух. 17-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Ранее в понедельник, 22 ноября, американский журналист Дэвид Лис посчитал, что пара получила слишком высокие баллы на Кубке Варшавы. Он отметил, что россияне показывают не слишком сложный контент.

На Кубке Варшавы дуэт занял первое место. Они набрали по итогам двух программ 199,90 балла.