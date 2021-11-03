Авербух откровенно рассказал об отношениях со звездой «Папиных дочек»

Илья Авербух рассказал, что между ним и Арзамасовой нет пропасти из-за разницы в возрасте

47-летний хореограф Илья Авербух в интервью программе «50 вопросов. Спорт», выходящей на платформе PREMIER, рассказал об отношениях с актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Авербух вспомнил момент знакомства со звездой «Папиных дочек». «Мы встретились на каком-то мероприятии, просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке», — откровенно признался он. Хореограф добавил, что, несмотря на большую разницу в возрасте, между ними нет пропасти.

В августе Арзамасова и Авербух стали родителями. У пары родился сын.

Об отношениях актрисы и хореографа стало известно летом прошлого года, а в конце декабря они поженились. В апреле 2021 года супруги сообщили, что ждут ребенка. Для актрисы он стал первенцем, у Авербуха есть сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.