В России предложили сделать все дороги платными для некоторых машин

Минтранс предложил ввести покилометровую оплату проезда по всем российским автодорогам для транспорта, работающего на альтернативных видах топлива, пишут «Известия». Пока владельцы экологичных машин не платят за пользование дорожной инфраструктурой, но наравне с другими воздействуют на нее негативно, считают в ведомстве.

Также Минтранс выступает за введение акциза на некоторое топливо — газомоторное, электроэнергию, водород. Кроме того, ведомство предлагает брать плату с водителей грузовых автомобилей за проезд по всем дорогам, кроме муниципальных. Эти меры нужны в качестве новых источников пополнения дорожных фондов.

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В Минэке не поддержали предложения в части экотранспорта, посчитав, что это приведет к снижению спроса на него. Пока одним из главных источников наполнения дорожных фондов являются доходы бюджетов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей. Экологичный транспорт в пополнении фонда не участвует.

Предложенные Минтрансом меры приведут к повышению стоимости владения безуглеродными автомобилями и затормозят их внедрение, уверен источник издания. При этом вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Горовая считает, что в России, по примеру Запада, тоже будут постепенно прибегать к механизму «пользователь платит». Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что в случае введения прямых платежей экологичные машины в России покупать перестанут.

Концепцию по развитию электротранспорта в России правительство представило в августе. План будет реализован в два этапа: с 2021-го по 2024 год и с 2025-го по 2030 год. На первом этапе страна собирается добиться объема производства в 25 тысяч электромобилей, а к 2030 году довести его до уровня 220 тысяч.