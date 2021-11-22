Дочь Пескова вступилась за брата после поста с реакцией на гибель блогера в ДТП

Дочь Пескова подтвердила, что ее брат Мика сделал скриншот о смертельном ДТП в Москве

Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета вступилась за 17-летнего брата Мику после его поста в соцсетях, где тот отреагировал на смертельное ДТП в Москве, в котором погиб блогер Саид Губденский. Девушка в своем Instagram-аккаунте подтвердила, что ее брат сделал скриншот чужого поста.

«Он хотел показать, что многих людей такие ситуации ничему не учат. Да, нужно было указать, что это скрин», — написала дочь пресс-секретаря президента России.

Она пояснила, что родители воспитывали их так, чтобы окружающие не думали, будто они «безмозглые представители золотой молодежи». Пескова уверена, что ее брат никогда не написал бы такую сторис, понимая, что за каждым его шагом пристально следят СМИ.

Ранее сообщалось, что Мика Песков разместил в своем Instagram-аккаунте сторис с реакцией на гибель автоблогера Саида Губденского, устроившего массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Юноша разместил текст на фоне фотографии руля и дороги. Автор опубликованных строк отмечает, что после резонансных аварий часто обещает себе «ездить с головой и не гонять», но через два-три дня снова возвращается к прежней манере вождения.

Авария, в которой погиб Губденский, произошла 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве. BMW, за рулем которого был блогер, врезался в Mercedes и Volvo. Сообщалось, что причиной аварии стало превышение скорости и «игра в шашки» — попытка ехать быстрее скорости потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Кроме Губденского, в ДТП погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, находившийся в салоне BMW. Еще два человека получили травмы, но отказались от госпитализации.