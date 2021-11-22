Киев пообещал предотвратить превращение «Северного потока-2» в оружие

Глава МИД Украины Кулеба: для «Северного потока-2» не должно быть исключений в Евросоюзе

Киев, Еврокомиссия и ряд стран Евросоюза считают, что для проекта «Северный поток-2» не должно быть никаких исключений из европейского законодательства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс».

«Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что "Северный поток-2" должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС», — сказал глава МИД. Также он заявил, что Киев вместе с Европой пытаются предотвратить, чтобы Россия не смогла осуществить превращение «Северного потока-2» в «северное оружие».

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По его словам, Украина вместе с европейскими партнерами существенно затормозила реализацию этого проекта и выиграла много времени для «лучших условий по противостоянию с Россией». Кулеба отметил, что видит усилия юристов и лоббистов РФ, которые якобы пытаются найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для проекта. «Но мы настаиваем, что исключений быть не должно», — пообещал он.

Ранее глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил о хорошей вероятности того, что «Северный поток-2» никогда не будет запущен на всю мощность.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Газопровод пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» состоит из двух ниток, длина каждой — 1234 километра. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.