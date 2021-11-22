Адвокат рассказал о пытках Саакашвили в тюрьме

Адвокат Садзаглишвили: Саакашвили нужно освободить как жертву пыток в тюрьме

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал жертвой пыток в Глданской тюрьме. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает РИА Новости.

Он указал, что на здоровье политика повлияли 50-дневная голодовка и нечеловеческое отношение. «В нормальной стране дали бы возможность свободного лечения... В нормальных странах в таких случаях также возможно полное освобождение», — отметил юрист.

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

Ранее депутат Верховной Рады Украины, девушка Саакашвили Елизавета Ясько сообщила, что после голодовки у него поврежден мозг и внутренние органы. Она добавила, что политик «держится» морально и остается «в боевом духе».

20 ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори. Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для полного восстановления политику потребуется несколько месяцев.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата.