Девушка Саакашвили сообщила о повреждении его мозга

Депутат Верховной Рады Украины, девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько сообщила, что после голодовки у него поврежден мозг. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает «Страна.ua».

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

Ясько рассказала о самочувствии Саакашвили после того, как посетила его в военном госпитале в Гори.

«Неделю назад мы говорили, что его состояние критическое, но даже тогда он был в силах. Сегодня я этих сил не увидела. Те симптомы, о которых мы услышали, что повреждены внутренние органы и головной мозг, — это очень страшно», — заявила она. Ясько добавила, что Саакашвили «держится» морально и остается «в боевом духе».

20 ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори. Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для полного восстановления политику потребуется несколько месяцев.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата.