Новую канатную дорогу в Шерегеше показали на видео

Новую канатную дорогу на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области показали на видео. Соответсвующий ролик опубликовал Telegram-канал «Улететь 2021».

На размещенных в сети кадрах можно увидеть автоматизированный крытый подъемник, который позволяет туристам беспрепятственно передвигаться по склонам. Его стены сделаны из стекла, за счет чего можно любоваться видами на горы.

«Сегодня только запустили новый травалатор (движущаяся бесступенчатая дорожка, которая позволяет ускорить или облегчить передвижение — прим. «Ленты.ру») на трассе "Запад". Тестируем, едем в первый раз», — комментирует автор ролика.

Ранее в ноябре сообщалось о начале работы нового подъемника на Шерегеше — его запустят на секторе Б «Каскад Восток». Пропускная способность подъемника — 2,4 тысячи человек в час. Сиденья оборудованы колпаками и подогревом, а также специальными рамками для работы при сильном ветре.

«Это первая в России кресельная канатная дорога, сделанная по технологии D-line. Меньше вибрации, меньше шума», — уточнил оператор комплекса ГК «Каскад».