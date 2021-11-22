В России назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России. По его мнению, это произойдет в середине декабря, если население будет соблюдать меры предосторожности.

Как считает специалист, около месяца сейчас будет стабилизация процесса, затем заболеваемость снизится COVID-19 в случае, если будет контроль за источниками инфекции. «Хотя бы соблюдать масочный режим. Тогда все будет нормально, Новый год мы встретим нормально», — отметил Тимаков.

Также он заявил, что ограничения при этом сохранятся. Однако они не помешают россиянам полноценно провести праздники. Тимаков также выразил надежду, что введение локдауна в России больше не понадобится.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что в России ожидается еще один или два всплеска заболеваемости коронавирусом до конца весны. Крючков назвал грядущие месяцы сложным периодом в борьбе с COVID-19. Он добавил, что введенные по всей стране нерабочие дни помогли стабилизировать ситуацию коронавирусом в России.