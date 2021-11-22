В Германии разрешат делать эвтаназию только вакцинированным людям

Ассоциация эвтаназии (Verein Sterbehilfe) в Германии запретит проводить эту операцию тем, кто может быть болен COVID-19 или не привит вакциной от коронавируса, поскольку из-за этого растет вероятность последующего распространения вируса. Об этом говорится на сайте ассоциации.

Эвтаназию разрешать делать только тем, кто вакцинирован или выздоровел после заражения коронавирусом. «Эвтаназия и подготовка к ней требует ответственности тех, кто принял решение умереть, но требует и человеческой близости», — говорится в заявлении ассоциации. Однако такая «близость» — например, присутствие близких людей — может обернуться их заражением, поскольку вирус может распространиться и от трупа, указано в сообщении.

В связи с этим новый порядок подготовки к эвтаназии вводят как минимум в двух городах Германии — Цюрихе и Гамбурге.

В феврале 2020 года Конституционный суд Германии признал право граждан страны на добровольную эвтаназию. Ее может осуществить представитель коммерческой медицинской организации или любой врач, занимающийся врачебной практикой.