В Нидерландах сторонник эвтаназии раздал желающим «порошок для самоубийства»

Более ста человек получили из рук психолога Ван Дейка «порошок для самоубийства»

Более ста человек получили «порошок для самоубийства» из рук психолога Вильма Ван Дейка (Wilm van Dijk) в Нидерландах. Сторонник эвтаназии сам рассказал журналистам о содеянном, пишет The Independent.

78-летний мужчина отметил, что его не волнуют последствия его действий. Он объяснил, что своим поступком хотел привлечь внимание к действующим законам, касающимся так называемой помощи при самоубийстве. Ван Дейк понадеялся, что недовольство общества достигнет такого уровня, что власти не смогут его проигнорировать. «Мне все равно, если меня арестуют или посадят в тюрьму. Я хочу, чтобы произошли какие-то изменения», — добавил он.

Согласно законам страны, эвтаназия возможна лишь в том случае, когда речь идет о причиняющих страдание недугах, не поддающихся лечению. Ван Дейк рассказал, что является членом так называемого «Общества последней воли» (Coöperatie Laatste Wil, Last Will Cooperative), которое выступает за более либеральную версию упомянутого закона.

Издание уточняет, что в настоящий момент в стране проводят расследование по факту проведения собраний, на которых члены объединения якобы продавали всем желающим опасное вещество, известное как «Agent X». Члены общества отрицают обвинения.

Беседуя с журналистами, Ван Дейк объяснил, что продажей занимался он. По словам психолога, он предлагал людям задержаться после окончания собрания, а после — предлагал им названное вещество. Мужчина заявил, что из его рук «порошок для самоубийства» получили более ста человек. Психолог отметил, что примкнул к движению после того, как его жена, страдавшая деменцией, скончалась.

Ранее сообщалось, что правительство Австрии согласилось узаконить право неизлечимо больных и длительно страдающих тяжелобольных людей на получение содействия в непрямой эвтаназии, так называемой помощи при самоубийстве. Уточнялось, что рассмотренный правительством законопроект о непрямой эвтаназии предполагает предоставление пациенту препарата, действие которого приводит к смерти.