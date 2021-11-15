В российском регионе адвокат решил отстоять право на эвтаназию

Mash: адвокат из Ставрополя через суд решил отстоять право на эвтаназию

Адвокат из Ставрополя подал в суд на региональный Минздрав, чтобы отстоять свое право на эвтаназию, сообщает Telegram-канал Mash.

Житель Ставрополя пояснил, что ведомство ответило отказом на его просьбу о предоставлении эвтаназии по необходимости. После этого россиянин подал иск в суд. Адвокат пояснил, что решил заранее обеспечить себе право на спокойную смерть.

Эвтаназией называют процедуру по ускорению смерти больного по его просьбе. В России она запрещена статьей 45 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», в которой отказ искусственно поддерживать жизнь пациента также расценивается как эвтаназия.

Ранее адвокат Игорь Мирзоев из Санкт-Петербурга подал в суд на Первый канал. Мужчина потребовал взыскать с телеканала 10,5 миллиона рублей. Мирзоев объяснил, что, обнаружив ухудшение общего психологического состояния, обратился к психологу. На консультациях россиянин узнал причину плохого самочувствия: мужчина регулярно смотрел Первый канал, а большая часть новостного контента была негативной.