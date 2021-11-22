Фото стюардессы в мини-юбке в кабине пилотов восхитило пользователей сети

Стюардесса в мини-юбке закинула ноги на приборную панель и восхитила пользователей сети

Бортпроводница поделилась снимком в мини-юбке из кабины пилотов в самолете и восхитила пользователей сети. Фото появилось в Instagram-аккаунте @cabincrewonline, освещающем досуг членов экипажа.

На опубликованном кадре девушка сидит в кресле командира воздушного судна, закинув ноги на приборную панель. При этом на ней надета красная униформа авиакомпании, состоящая из рубашки, мини-юбки и туфель на высоком каблуке. Из аксессуаров на стюардессе — наручные часы и многоцветный шейный платок.

Подписчики аккаунта оценили внешность бортпроводницы и начали делать ей комплименты в комментариях. «Боже, вы такая горячая и сексуальная», «Эти ножки достойны тысячи снимков», «Какая же вы красивая», «Просто невероятные ноги», «Потрясающее фото», — написали они.

Ранее в ноябре американская стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета, чтобы закрыть багажные полки, и удивила пользователей сети. На размещенных кадрах видно, как девушка, находясь в проходе между рядами кресел, поочередно закрывает три верхние багажные полки при помощи шпагата.