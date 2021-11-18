Стюардесса в мини-юбке задрала ноги в кабине пилота и удивила поклонников

Бортпроводница надела мини-юбку и попозировала в самолете с задранными на штурвал ногами

Стюардесса американских авиалиний поделилась снимком в необычной позе в кабине пилота и восхитила поклонников. Кадры, удивившие фанатов, появились в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа.

На снимке видно, как девушка задрала ноги на штурвал. Для эффектной фотографии бортпроводница надела темно-синюю мини-юбку, рубашку с коротким рукавом, капроновые колготки телесного цвета и черные туфли на каблуке.

Пользователи в сети пришли в восторг от опубликованных кадров. «Какая ты горячая», «Просто красотка!», «Замечательный вид», «Замечательные ножки», «Невероятная!» — писали они в восторженных комментариях.

Ранее в октябре бортпроводница надела кружевные чулки и устроила фотосессию в кабине пилота, закинув одну ногу на панель управления самолетом. На ней также надеты черные туфли на каблуке, золотые часы и браслеты. Остальные предметы одежды остались за кадром.