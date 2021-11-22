Разработчики USB выступили против единого разъема для смартфонов

Введение единого порта для смартфонов замедлит технический прогресс. На это обратил внимание главный операционный директор USB-IF Джеффри Рэйвенкрафт (Jeffrey Ravencraft), чье заявление доступно на сайте Еврокомиссии.

Рэйвенкрафт отреагировал на планы Еврокомиссии ввести единый разъем для смартфонов, выбрав в его качестве USB-C. Представитель организации, занимающейся разработкой и поддержкой спецификации USB, раскритиковал ЕК и выступил против планов по внедрению общего стандарта. По мнению Джеффри Рэйвенкрафта, определение единого стандарта вызовет проблемы с совместимостью и функциональностью, а также путаницу и споры.

Специалист обратил внимание, что в ЕК рассматривают для внедрения стандарты EN IEC 6280-1-3: 2021 и EN IEC 6280-1-2: 2021, которые уже устарели. Так, в мае эксперты USB-IF пересмотрели актуальные спецификации стандарта, добавив в них технологию Power Delivery, которая обеспечивает зарядку мощностью до 240 ватт. Принятые чиновниками Еврокомиссии стандарты, по словам Рэйвенкрафта, предусматривают зарядку мощностью до 15 ватт.

Представитель USB-IF также выразил опасение, что фиксированные стандарты могут замедлить технический прогресс, так как актуальные разработки вряд ли могут приняты в краткосрочной перспективе. Комиссия ЕС представила директиву относительно стандарта USB в сентябре.

В конце ноября источники в Apple рассказали, что будущий iPhone получит разъем USB-C вместо Lightning. Инсайдеры также напомнили, что Еврокомиссия давно призывает американскую компанию перевести свои смартфоны на новый разъем.