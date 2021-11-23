Назван победитель конкурса в честь 800-летия Александра Невского

Художник из Чувашии победил в конкурсе в честь 800-летия Александра Невского

Художник из Чувашии Евгений Емельянов стал победителем конкурса «Александр Невский – небесный покровитель Санкт-Петербурга», организованного в честь 800-летия князя. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Картина получила название «Не в силе Бог, а в правде» и набрала самое большое количество голосов — работу признали самым художественно актуальным изображением русского правителя.

Отмечается, что Емельянов — главный художник Военно-исторического музея артиллерии. В основном он работает в жанре исторической живописи, изображая подвиги защитников отчества. Также Емельянов активно участвует в творческих проектах и выставках в России и за рубежом.

Ранее в ноябре картину «Запрещенка» новосибирского художника Артема Лоскутов продали на аукционе на за 3,6 тысячи евро (297 тысяч рублей). На полотне изображена стилизованная банка сгущенного молока с этикеткой, украшенной словом «запрещенка». Размер картины составляет 200 на 150 сантиметров.