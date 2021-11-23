СК предъявил обвинения перевозившим в багажнике труп мужчинам

Двое подозреваемых в убийстве 50-летнего мужчины в Ленинградской области арестованы. Один из них сознался в еще одном убийстве, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Обвинение в преступлении Ленинградский суд предъявил двоим мужчинам, ранее перевозившим в багажнике тело маляра Аркадия Казянина, которое выпало на дорогу во время ДТП. Они подозревались в нанесении смертельных ножевых ранений. По данным пресс-службы, один из них в ходе допроса сознался в совершении еще одного убийства в 2020 году в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что мотивом убийства 50-летнего маляра Аркадия Казиняна из Санкт-Петербурга была месть. Один из обвиняемых, 23-летний мужчина после драки затаил на Казянина обиду. Он позвал на помощь друга, с которым предварительно употребил алкоголь. Они напали на маляра в гараже и предположительно нанесли ему ножевые ранения. Позже 23-летний мужчина попросил еще одного знакомого помочь в транспортировке трупа. Гараж преступники подожгли, чтобы замести следы.