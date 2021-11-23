В России возбудили 60 уголовных дел за фейки о борьбе с COVID-19

СКР расследует 60 уголовных дел по фейкам о мерах борьбы с распространением коронавируса

Следственный комитет России (СКР) ведет расследование по 60 уголовным делам, возбужденным за фейковые сообщения о мерах борьбы с распространением COVID-19. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», передает РИА Новости.

По его словам, следователи работают в условиях пандемии, которая порождает новые проблемы. Из 60 дел уже завершено следствие по 34, отметил глава СКР.

Роскомнадзор с начала 2021 года заблокировал или удалил 3516 интернет-страниц с фейками о COVID-19. За подобные правонарушения предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям, был подписан 1 апреля 2021 года.