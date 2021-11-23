Детский театр из Югры победил на международном фестивале

Няганский театр юного зрителя из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры победил в конкурсной программе IV международного Большого детского фестиваля. Об этом сообщает РИА Новости.
ТЮЗ стал лауреатом в номинации «Лучший драматический спектакль для детей» младшей возрастной категории за постановку Ивана Пачина «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?».
Отмечается, что всего в конкурсной программе фестиваля участвовали 85 проектов. Победителей выбирало жюри из детей и подростков от 6-ти до 16 лет.
Ранее сообщалось, что спектакль Магаданского государственного музыкального и драматического театра «На краю света» показали на XIX Международного театрального форума «Золотой Витязь».