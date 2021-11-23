Детский театр из Югры победил на международном фестивале

Няганский театр юного зрителя из Югры победил на IV Большом детском фестивале

Няганский театр юного зрителя из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры победил в конкурсной программе IV международного Большого детского фестиваля. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Драма русской души. Со дня рождения Федора Достоевского прошло 200 лет. Как ему удается оставаться актуальным по сей день «Все равно что играть в шахматы». Почему российская драматургия стала одной из самых сильных в мире

ТЮЗ стал лауреатом в номинации «Лучший драматический спектакль для детей» младшей возрастной категории за постановку Ивана Пачина «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?».

Отмечается, что всего в конкурсной программе фестиваля участвовали 85 проектов. Победителей выбирало жюри из детей и подростков от 6-ти до 16 лет.

Ранее сообщалось, что спектакль Магаданского государственного музыкального и драматического театра «На краю света» показали на XIX Международного театрального форума «Золотой Витязь».