Магаданский спектакль показали на международном театральном форуме

Спектакль Магаданского государственного музыкального и драматического театра «На краю света» показали на XIX Международного театрального форума «Золотой Витязь». Об этом сообщает портал MagadanMedia.

Постановку режиссера Радиона Букаева сыграли на сцене московского Театра Армена Джигарханяна 21 ноября. Спектакль идет на русском и эвенском языках. В его основу лег рассказ Николая Лескова о поездке епископа по Сибири. В постановке играют коренные жители Севера.

В «Золотом Витязе» также приняли участие театры Владивостока, Владимира, Калуги, Иванова, Севастополя, Москвы, Тюмени, а также заведения из Боснии и Герцеговины, Сербии, Белоруссии и Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ прошел конкурс по созданию и постановке национального балетного спектакля. Победителями были объявлены все финалисты.