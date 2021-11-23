Воронежский режиссер стал офицером французского Ордена искусств

Воронежский режиссер, художественный руководитель международного Платоновского фестиваля и Камерного театра Михаил Бычков награжден французским Орденом искусств и литературы. Об этом пишет газета «Аргументы и Факты. Воронеж».

Как следует из адресованного Бычкову письма посла Франции в России Пьера Леви, награду режиссеру вручили в качестве признания его «важнейшего вклада в укрепление сотрудничества и обмена» между Францией и Россией.

Орден искусств и литературы вручается министерством культуры Франции за вклад в развитие мирового и французского искусства. Награда присуждается с 1957 года.

Бычков — заслуженный деятель искусств Воронежской области. Его Камерный театр входит в рейтинг самых интересных провинциальных театров страны по версии российского журнала Forbes.