К Новому году Сочи украсят интерактивными экранами и световыми композициями

К Новому году на улицах Сочи появится более 40 елок, световые композиции и интерактивные экраны — завершить украшение города планируется к 20 декабря. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Департамент архитектуры и градостроительства уже подготовил план размещения все объектов. Так, на опорах освещения автомобильных мостов в Лазаревском, Зубовой Щели и Головинке появятся специальные новогодние консоли, а на площади Флага — интерактивный экран с онлайн-трансляцией из других городов страны.

Отмечается, что главный девиз предстоящих праздников — «Здоровый Новый год в Сочи». В связи с этим во всех районах города после 1 декабря установят новогодние пункты вакцинации.

Ранее ноябре стало известно, что россияне захотели провести новогодние каникулы в Великом Устюге, Москве и в карельской Лахденпохья. Аналитики сервиса для бронирования жилья для отдыха Tvil.ru отметили, что спрос на жилье на родине Деда Мороза увеличился на 800 процентов по сравнению с прошлым годом.