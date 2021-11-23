На Филиппинах на 125 году жизни умерла старейшая жительница планеты Франциска Сусано

На Филиппинах на 125 году жизни умерла старейшая жительница планеты Франциска Сусано. Об этом сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.

Долгожительница скончалась вечером в понедельник, 22 ноября. «С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью», — говорится сообщении.

В местном управлении здравоохранения отметили, что у женщины не было никаких симптомов вирусного заболевания.

По данным городских властей, статус покойной как самого старого человека на планете официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса.

В августе сообщалось, что в Саратове одна из старейших жительниц Вера Зудова отметила 101-й день рождения. Долгожительницу поздравили глава муниципалитета Сергей Грачев, директор школы №21 Софья Андреянова и заместитель руководителя комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района Ярославна Караваева.