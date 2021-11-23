Дочь онкобольной блокадницы описала ее состояние в первые минуты после операции

Дочь прошедшей блокаду онкобольной пожилой женщины из Выборга, сделавшей себе операцию, чтобы выпустить скопившуюся в животе жидкость, описала состояние матери в первые минуты после операции. Ее слова приводит 47news.

Дочь рассказала, что как только зашла в квартиру, услышала слова матери о том, что она «что-то с собой натворила». «Вбежала одетая и обутая в комнату. У меня, конечно, шок, истерика, плачу», — поделилась женщина.

По ее словам, чуть выше пупка у пенсионерки была дырочка, откуда выходила вода. «Ночная рубашка вся мокрая, простыня тоже. Говорит: “Хотела себе сделать облегчение”», — рассказала дочь блокадницы.

После пенсионерка призналась, что ей стало легче, она смогла лежать на боку. Впоследствии медики обнаружили у нее еще одно отверстие, чуть ниже, которое немного кровоточило.

Ранее стало известно, что в Выборге Ленинградской области прошедшая блокаду пожилая женщина с онкологией в состоянии отчаяния сама сделала себе операцию — разрезала живот ножом, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость. Перед этим пенсионерка на всякий случай оставила предсмертную записку. Медикам удалось спасти пациентку, в настоящее время она находится в больнице. Уточняется, что блокадницу поместят в медицинское учреждение, где она получит паллиативную помощь.