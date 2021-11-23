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Власти Ленобласти прокомментировали ситуацию с прооперировавшей себя блокадницей

Власти Ленобласти назвали стечением обстоятельств ситуацию с онкобольной блокадницей
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Ситуация с онкобольной блокадницей, прооперировавшей себя дома, является трагическим стечением обстоятельств, в произошедшем не стоит винить ни родственников, ни медиков, заявила глава комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен, ее слова приводятся в Telegram-канале Mash на Мойке.

Она пояснила, что пожилая женщина дважды находилась на лечении в Выборгской межрайонной больнице. По поводу асцита ей рекомендовали сделать операцию и отправили в онкодиспансер.

Путронен добавила, что сейчас россиянка находится в стационаре и получает паллиативную помощь. «Если родственники и врачи договорятся, пожилую женщину переведут в хоспис», — добавила представитель региональной власти.

Об инциденте стало известно днем ранее, 22 ноября. Жительница Выборга не вынесла бездействия врачей и от отчаяния сделала на животе надрезы, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость, появившуюся в результате осложнения, вызванного опухолью. Перед этим пенсионерка оставила предсмертную записку, адресованную дочери и внукам.

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