Российский врач назвал «дичью» случай самостоятельного оперирования онкобольной

Врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Пылев назвал «дичью» случай в Выборге, где 91-летняя блокадница прооперировала себя самостоятельно, не дождавшись помощи врачей. Его слова приводит Telegram-канал издания «Газета.ru».

Пылев отметил, что из-за подобных действий у блокадницы могло развиться инфицирование брюшной полости и перитонит. Врач сделал вывод, что пенсионерке просто повезло. Он отметил, что напряженный асцит, который был у пациентки, является показанием к экстренной операции, однако вмешательство должно проводить в медицинском стационаре.

«Эвакуация жидкости должна быть не одномоментной, а в течение длительного времени, большими порциями на фоне сопроводительной заместительной терапии. Данная процедура всегда проводится не вслепую, а под УЗИ-навигацией», — отметил онколог.

Ранее сообщалось, что в Выборге Ленинградской области прошедшая блокаду пожилая женщина с онкологией в состоянии отчаяния сама сделала себе операцию — разрезала живот ножом, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость. Перед этим она оставила предсмертную записку. Врачам удалось спасти пациентку, сейчас она находится в больнице.

Онкобольную пенсионерку поместят в медицинское учреждение, где она получит паллиативную помощь. Так называется подход, который позволит улучшить жизнь тяжелобольного пациента с помощью предотвращения страданий, лечения болей, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.

