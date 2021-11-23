Эрнст высказался о запрете контента для взрослых в интернете

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказался об идее запретить публиковать в интернете контент для взрослых. Своим мнением он поделился во время XXV Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей, передает РИА Новости.

Медиаменеджер назвал интернет зоной, где прямое законодательство часто невозможно применить. По словам Эрнста, многие законы, призванные регулировать контент в интернете, на самом деле не работают. «Многие законы в интернете уже приняты, но они только не реализуются», — отметил Эрнст, отвечая на вопрос о том, выступает ли он за то, чтобы в сети появлялся контент для взрослых.

«Есть такой термин "легисломания", <...> наивное представление о том, что я приму закон и все изменится», — напомнил он и добавил, что введение закона серьезно не повлияет на ситуацию в сети. «Это, честно, не работает и долго работать не будет», — высказался Эрнст.

Ранее гендиректор Первого канала порассуждал о будущем телевидения. В частности, он заявил, что телевидение никогда не устареет. При этом, как уточнил Эрнст, устарело понятие сетки вещания — все больше зрителей хотят смотреть телевизионный контент в сети в удобное для них время.