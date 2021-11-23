Бывший сотрудник ЦРУ следил за чиновниками ради чемпионата по футболу

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Кевин Чолкер следил за оппонентами Катара в борьбе за право проводить у себя чемпионат мира по футболу 2022 года. Об этом пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По данным агентства, Чолкера и его консалтинговую фирму наняли катарские чиновники. Задачей экс-сотрудника ЦРУ был сбор информации о представителях других стран — в первую очередь США и Австралии — претендовавших на проведение ЧМ-2022. Американец также пытался получить доступ к данным о телефонных звонках некоего высокопоставленного чиновника Международной федерации футбола (ФИФА), чье имя не называется.

Доха пошла на такой шаг ради того, чтобы провести чемпионат у себя. Для этого обычно привлекают экс-сотрудников ЦРУ, пояснили собеседники AP. Сам Чолкер в дальнейшем еще не раз работал на Катар, в том числе для того, чтобы отслеживать критиков государства среди футболистов либо людей, имеющих отношение к футболу, отмечает издание.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Право на проведение чемпионата страна получила 2 декабря 2010 года.