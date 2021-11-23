Опубликовано одно из последних фото Валерия Гаркалина

Журналистка Алла Буловинова опубликовала одну из последних фотографий скончавшегося от коронавируса артиста Валерия Гаркалина. Она разместила снимок в своем Facebook.

Она запечатлела актера на выходе у служебного входа Драматического театра имени Пушкина после спектакля. Также в подписи к снимку указано, что портрет сделан 18 августа.

Народного артиста России Валерия Гаркалина госпитализировали в больницу в Коммунарке с подтвержденным COVID-19 в начале октября. Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В ноябре его состояние резко ухудшилось: сначала развился пневмоторакс, после которого органы стали отказывать, а после настал септический шок. Артист умер в возрасте 67 лет 20 ноября.

Церемония прощания и похороны Гаркалина пройдут во вторник, 23 ноября.