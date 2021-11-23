Полиция задержала двух россиян за незаконную торговлю оружием

В Республике Северная Осетия — Алания полиция задержала двух россиян, занимавшихся незаконной торговлей боевым оружием. Об этом во вторник, 23 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальные представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, один из подозреваемых был задержан на автозаправочной станции на трассе «Кавказ» при попытке продать пистолет. Его соучастника схватили в Ленинском городском округе Московской области. У мужчин изъяли семь единиц огнестрельного оружия и свыше 200 патронов различного калибра. Выяснилось, что злоумышленники также занимались реализацией поддельных денежных банкнот. У них нашли подделки на 700 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 186 («Изготовление или сбыт поддельных денег») и 222 («Незаконная торговля оружием») УК РФ. «Продолжаются мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех фактов противоправной деятельности», — заявила Волк.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Новосибирске ФСБ задержала россиян, создавших в гараже подпольную оружейную мастерскую.