На Украине назвали главного импортера газа в страну

Компания «Оператор ГТС Украины» назвала главного импортера газа в страну. Об этом рассказала пресс-служба фирмы в Facebook.

Согласно заявлению компании, Венгрия обеспечила 90 процентов импорта газа на Украину в 2021 году. В «Операторе ГТС Украины» подчеркнули, что Будапешт является одним из приоритетных направлений для международного сотрудничества. Отмечается, что даже после приостановки физического транзита импорт газа на украинскую территорию продолжился, и в октябре поставки составили примерно 37 миллионов кубометров. На данный момент идет работа над созданием гарантированных мощностей для поставок газа из Венгрии, что должно открыть доступ к терминалу Adria на острове Крк в Хорватии, добавили в компании.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет добиваться продления на 15 лет контракта с Россией о транзите газа в Европу. «Контракт действует до 2024 года. Фактически он есть. Мы желаем его продлить и ведем по этому поводу переговоры с нашими европейскими партнерами. Потому что от них также зависит продление этого контракта» — отметил он.

