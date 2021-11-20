На Украине рассказали о возможной стратегии «Газпрома» в разгар зимы

На Украине рассказали о стратегии, которой может придерживаться «Газпром» в ситуации с «Северным потоком-2». Об этом пишет РБК-Украина.

Издание указало, что для выполнения условия немецкого регулятора и скорейшего запуска газопровода в ФРГ может быть создана новая компания для управления его 12-мильной морской частью. В этом случае формально условия для сертификации по Третьему энергопакету ЕС будут выполнены, несмотря на несоответствие духу соглашения.

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Отмечается, что после запуска «Северного потока-2» резко упадет транзит газа через территорию Украины, что влечет за собой риск оставить без газоснабжения несколько городов в разгар отопительного сезона. Это случится из-за невозможности обеспечить обратный реверс — виртуальную закупку газа у стран-получателей и выкачку полагающегося им топлива напрямую из трубы.

Между тем в Германии полагают, что в лучшем случае преодолеть все юридические тонкости на пути сертификации газопровода удастся к весне, причем не обязательно к ее началу. В Кремле и Nord Stream 2 AG отказываются от комментариев по срокам начала эксплуатации.

Ранее в бундестаге раскрыли цель отсрочки сертификации газопровода «Северный поток-2». Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре рассказал, что комиссия ЕС и США стремятся сорвать запуск газопровода, чтобы сделать проект более дорогим, принести вред России и получить преимущества для американского газа.