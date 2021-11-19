Политолог оценил вероятность блокировки «Северного потока-2»

Если Россия вступит в полномасштабный вооруженный конфликт с Украиной, вероятна не только блокировка «Северного потока-2», но и полное эмбарго на российские нефть и газ в Европе. Такую оценку возможных последствий дал в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Он предупредил, что страны НАТО могут намеренно спровоцировать данный конфликт.

Ранее обозреватель Леонид Бершидский предположил, что в случае полномасштабного наступления России на Украину газопроводу «Северный поток -2» грозит гарантированная остановка.

Мрачные перспективы

Марков заметил, что физическое уничтожение трубопровода маловероятно, а вот полная блокировка в случае, если Россия прибегнет к использованию вооруженных сил на территории Украины, более чем вероятна.

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«Более того, речь может идти о блокировке не только “Северного потока-2”, но и вообще “Северного потока”. Возможно даже введение эмбарго на российскую нефть и газ. Это станет тяжелейшим ударом для Европы, но очевидно, что она проводит буквально русоненавистническую политику на Украине и готова пойти на такие жертвы, — считает политолог. — Надо понимать, что режим, сформированный на Украине, чудовищно антидемократический, он стоит по колено в крови своих граждан. На Донбассе уничтожены десятки тысяч человек. Столько же — за его пределами в рамках массового террора».

Марков убежден, что и США, и Европа знают об этих преступлениях, но готовы поддержать практически любой акт в случае, если он будет направлен против России. Исходя из этого, по его мнению, можно сделать вывод о том, что страны НАТО могут намеренно спровоцировать начало боевых действий с участием России и Украины.

«Только вот в случае, если Россия действительно введет свои войска, режим рухнет очень быстро — поддержка там крайне мала. По текущим оценкам, около 70 процентов украинской армии готово перейти на сторону России в случае, если будет уверена в безопасности своих семей, в том, что они не пострадают от репрессий Киева», — заключил Марков.

Ранее в бундестаге раскрыли цель отсрочки сертификации газопровода «Северный поток-2». Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре рассказал, что комиссия ЕС и США стремятся сорвать запуск газопровода, чтобы сделать проект более дорогим, принести вред России и получить преимущества для американского газа.