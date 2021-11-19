Мир
 
Последние новости
В России третий день подряд обновился рекорд по смертям пациентов с COVID-19
В США объяснили тайный уход американских военных с крупнейшей афганской базы
Американский ученый раскрыл самый ранний случай заражения коронавирусом
В России выявили 37 156 случаев коронавируса
«Русский» коронавирус получил официальное название
Власти Москвы заявили об опасениях по поводу возможного роста заболеваемости
Климов назвал пиаром резолюцию о непризнании выборов в России
Россиянам назвали лучшие бюджетные отели для отдыха в Турции в несезон
Друг Марины Хлебниковой рассказал о депрессии певицы перед пожаром
Новости партнеров
Прослушать новость

Политолог оценил вероятность блокировки «Северного потока-2»

Политолог Марков предупредил о возможном эмбарго на российские нефть и газ в Европе
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Если Россия вступит в полномасштабный вооруженный конфликт с Украиной, вероятна не только блокировка «Северного потока-2», но и полное эмбарго на российские нефть и газ в Европе. Такую оценку возможных последствий дал в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Он предупредил, что страны НАТО могут намеренно спровоцировать данный конфликт.

Ранее обозреватель Леонид Бершидский предположил, что в случае полномасштабного наступления России на Украину газопроводу «Северный поток -2» грозит гарантированная остановка.

Мрачные перспективы

Марков заметил, что физическое уничтожение трубопровода маловероятно, а вот полная блокировка в случае, если Россия прибегнет к использованию вооруженных сил на территории Украины, более чем вероятна.

«Более того, речь может идти о блокировке не только “Северного потока-2”, но и вообще “Северного потока”. Возможно даже введение эмбарго на российскую нефть и газ. Это станет тяжелейшим ударом для Европы, но очевидно, что она проводит буквально русоненавистническую политику на Украине и готова пойти на такие жертвы, — считает политолог. — Надо понимать, что режим, сформированный на Украине, чудовищно антидемократический, он стоит по колено в крови своих граждан. На Донбассе уничтожены десятки тысяч человек. Столько же — за его пределами в рамках массового террора».

Марков убежден, что и США, и Европа знают об этих преступлениях, но готовы поддержать практически любой акт в случае, если он будет направлен против России. Исходя из этого, по его мнению, можно сделать вывод о том, что страны НАТО могут намеренно спровоцировать начало боевых действий с участием России и Украины.

«Только вот в случае, если Россия действительно введет свои войска, режим рухнет очень быстро — поддержка там крайне мала. По текущим оценкам, около 70 процентов украинской армии готово перейти на сторону России в случае, если будет уверена в безопасности своих семей, в том, что они не пострадают от репрессий Киева», — заключил Марков.

Ранее в бундестаге раскрыли цель отсрочки сертификации газопровода «Северный поток-2». Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре рассказал, что комиссия ЕС и США стремятся сорвать запуск газопровода, чтобы сделать проект более дорогим, принести вред России и получить преимущества для американского газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В бундестаге призвали отказаться от игры ва-банк с «Северным потоком-2»
В Британии назвали цену просчета Кремля из-за действий у границ Украины
Регулятор ФРГ отказался комментировать запуск «Северного потока-2» в марте
Другие материалы рубрики
Мир00:01 3 ноября

Свой — чужой.

Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
14:4518 ноября

В Южной Корее полмиллиона человек сдадут экзамен во время вспышки COVID-19

14:2318 ноября

Пакистан разрешил кастрировать насильников-рецидивистов

13:3718 ноября

«Большая семерка» осудила Белоруссию за миграционный кризис

Мир00:0131 октября

Кто теперь угнетен?

США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
13:2818 ноября

Десятки белорусских оппозиционеров приняли в Польшу

13:1918 ноября

Тайвань официально открыл представительство в Литве

12:4918 ноября

Умер бывший замглавы МИД России Лосюков

Мир00:0228 сентября

Дефицит демократии.

В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет?
12:3518 ноября

Польша связала миграционный кризис с попыткой России отвлечь внимание от Украины

12:2318 ноября

Суданские врачи назвали число жертв в ходе уличных столкновений с полицией

11:1718 ноября

Польша обвинила белорусских силовиков в руководстве мигрантами-нелегалами

Россия
В Совфеде оценили резолюцию США о непризнании выборов в России
Рашкин признался в убийстве лося на охоте.
Депутата хотят лишить неприкосновенности, ему грозит тюремный срок
Российскую улицу назовут в честь погибшего главы МЧС Зиничева
«Наряд приезжал, а у нас — шум, гам, портвейн»
 
В Москве заработал чат-бот для пациенток перед приемом в женских консультациях
Певица Марина Хлебникова впала в кому после пожара в квартире в Москве
Все материалы
Мир
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
Вот — правый поворот.
Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии увидели в звонке Меркель признаки здравомыслия ЕС
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой»
Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
На Украине назвали распад России делом одного поколения
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Армения сообщила о новой перестрелке на границе с Азербайджаном
Опубликовано расследование об аресте 33 российских наемников в Минске.
В подготовке операции участвовал лично Зеленский
Украина сообщила о трехуровневом плане сдерживания России
Все материалы
Экономика
Российский фондовый рынок открылся ростом
Российские станции сотовой связи оказались непригодны к использованию
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Четыре топ-менеджера Альфа-Банка стали новыми членами правления
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Совкомбанк разместит рублевые облигации узбекского Узнацбанка
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Все материалы
Силовые структуры
В России рассказали о количестве преступлений за 2021 год
Мамука Шубитидзе (Турикела, или Мамука Кахетинский)«Выйду на свободу и сделаю из вас мясо!»
В России поймали самого неуловимого вора бывшего СССР. Как он скрывался 28 лет?
В московской квартире нашли тело зарезанного адвоката
Российскому депутату избрали меру пресечения за аферу с фиктивным помощником
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Защита осужденных по делу «Зимней вишни» пожарных нашла нарушения в приговоре
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Все материалы
Наука и техника
Российские беспилотники заинтересовали иностранных заказчиков
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
Раскрыта новая особенность iPhone 14
В Великобритании рассказали о «гонке против русских» за утерянный F-35
Маск назвал срок орбитального полета самой большой в мире ракеты
Все материалы
Спорт
Футболист заявил о похищении женой и попал в тюрьму
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
В Госдуме оценили драку из-за российского флага во время матча сборной Украины
«При нормальной погоде был бы другой матч»
Как сборная России упустила прямую путевку на ЧМ-2022 из-за нелепого автогола
Появились подробности нападения тестя Кокорина на главу крупной IT-компании
Тесть Кокорина объяснил нападение на главу крупной IT-компании
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Все материалы
Культура
Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Болдуина из-за стрельбы
Коррозия металла.
Зачем Ридли Скотт снял рыцарскую драму с Мэттом Дэймоном и перекрашенным в блондина Беном Аффлеком?
Брэдли Купер впервые ответил на слухи об измене Ирине Шейк с Леди Гагой
Новые пространства культуры.
О модельных муниципальных библиотеках
На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд 125 человек
Театр воспитания.
Как реализуется проект «Школьная классика»
Звезда «Гарри Поттера» прокомментировала съемки спецэпизода
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач назвал три самых полезных для диабетиков продукта
«Мир должен очнуться»
Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
Мать показала счет за роды в больнице и удивила зрителей суммой
Малышева рассказала о неожиданных свойствах свинины
Хозяйка популярного пса из мемов воссоздала в жизни вирусную шутку с собакой
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Все материалы
Ценности
Россиянин купил поддельный Louis Vuitton на AliExpress и едва не попал в тюрьму
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Блондинки вышли из моды у молодежи
Мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина решила попробовать новый для себя товар и разбогатела
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Девушка нашла необычный способ отомстить бывшему возлюбленному
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Диетолог назвал способ меньше есть и быстрее похудеть
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог перечислила вызывающие внезапную усталость продукты
Все материалы
В российской линейке Honda осталась только одна модель
Викторина: узнай суперкар по его странному родственнику
Дизайн этих машин изменили до неузнаваемости…
Объявлены финалисты конкурса «Американский автомобиль года»
Не только Rapid и Polo: бюджетные модели группы Volkswagen не для нас
Доступные модели Volkswagen Group со всего мира
Представлен огромный электрокар Kia EV9
Вы о них не знали: экзотические азиатские кроссоверы
Mitsubishi Xpander, Mahindra XUV700, Tata Nexon и другие
Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
«Барбаросса, сброшенная с рельсов»
Как битва под Смоленском сорвала главный план Гитлера?
В музее-усадьбе Рахманинова запустят виртуальные экскурсии
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
На пути к Белому морю.
Почему Карелия — лучший регион для рафтинга в России?
Россияне повально захотели провести Новый год в трех городах страны
«Сложно? Да. Стоит ли оно того? Однозначно!»
Самые интересные и экстремальные места для дайвинга в России
Все материалы