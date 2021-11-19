Журналист в США нашел способ уничтожить «Северный поток-2»

Обозреватель Леонид Бершидский предположил, в каком случае газопроводу «Северный поток -2» грозит гарантированная остановка. По его мнению, это произойдет в случае полномасштабного наступления России на Украину, написал журналист в статье для агентства Bloomberg.

Уничтожение проекта

«Северный поток-2», безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное вторжение на Украину Леонид Бершидский Обозреватель

Бершидский нашел возможный способ уничтожить «Северный поток-2». Он заявил, что США искренне обеспокоены возможностью нападения России на Украину. В качестве доказательства он привел статью, которую опубликовали Юджин Румер и Эндрю Вайс из Фонда Карнеги. Авторы материала назвали Украину «незавершенным дело президента РФ Владимира Путина», поскольку, по их мнению, он стремится «восстановить господство России над ключевыми частями ее исторической империи».

Отсрочка запуска

Обозреватель также предположил, какие действия Москвы могли бы отложить запуск трубопровода. По его мнению, менее масштабная операция на востоке Украины не остановила бы проект окончательно, но дала бы ему отсрочку. Этим обстоятельством воспользовался бы Вашингтон, в результате чего «кропотливо выстроенные отношения» России с Западом могут рухнуть.

США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом Леонид Бершидский Обозреватель

Бершидский подытожил, что российская сторона не собирается «развязывать войну», поскольку она заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой. Чтобы завершить проект, Путину нужно вести сложную игру, сочетая технологии давления с конструктивной позицией.

Позиция России

Владимир Путин ранее уже оценивал данные о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Он назвал их «алармистскими заявлениями» и признался, что пока их не видел. Он добавил, что в настоящее время США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Черного моря. По его мнению, они представляет вызов для России, однако она не собирается усугублять ситуацию.

Состояние «Северного потока-2»

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Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) 16 ноября сообщило о приостановке процесса сертификации газопровода «Северный поток-2». По оценкам регулятора, процедура может потребовать до шести недель. Однако в Бундестаге призвали ждать запуск газопровода не раньше апреля-мая 2022 года. Член немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Альберт Брайнингер допустил, что задержка сертификации оператора проекта может быть связана с политическими причинами.

Уже 18 ноября в Кремле объявили о готовности «Северного потока-2». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «технологически все готово». «Дальше все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией», — отметил он. Строительство газопровода завершили в сентябре.

Кто противостоит запуску газопровода?

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Против проекта выступают США, которые продвигают Евросоюзу сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. При этом Москва многократно призывала оценивать «Северный поток-2» вне политики, поскольку он является выгодным коммерческим проектом: как для России, так и для ЕС.

18 ноября против «Северного потока-2» также высказалась Польша. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал Германию помешать запуску газопровода «ради мира». По его мнению, не следует давать Путину дополнительные «средства в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения». В Германии такие призывы сочли неуместными и подчеркнули, что проблемы сертификации решает занимается профильный регулятор.

На Украине также захотели помешать запуску «Северного потока-2» на полную мощность. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что у компании есть большие возможности, чтобы не допустить реализацию проекта. «У нас есть видение, как бороться дальше», — подчеркнул он.

3 года строили «Северный поток-2»

Ранее в Бундестаге раскрыли цель отсрочки сертификации газопровода «Северный поток-2». Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре рассказал, что комиссия ЕС и США стремятся сорвать запуск газопровода, чтобы сделать проект более дорогим, принести вред России и получить преимущества для американского газа.

