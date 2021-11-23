Испорченные при окрашивании в салоне красоты волосы прославили девушку в сети

Клиентка салона красоты показала результат неудачного окрашивания волос и прославилась в сети. На ее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети с никнеймом grazzy170 рассказала о том, как мастер испортил ей волосы. На кадрах ролика она показала прическу, которую намеревалась получить во время визита к парикмахеру, — окрашивание в технике балаяж (чередование прядей разных оттенков) с плавным переходом из темного цвета в светлый. Затем девушка продемонстрировала свое фото после посещения салона красоты. На нем видно, что после обесцвечивания ее волосы приобрели желтый тон, при этом переход между оттенками отсутствовал.

Публикация стала вирусной и набрала больше 27 тысяч просмотров и 835 лайков. Юзеры принялись обсуждать работу мастера в комментариях. «Сестренка, ты явно выбрала не тот салон», «Я столкнулась с той же проблемой! Вот почему я чаще делаю окрашивание дома самостоятельно», «Боже, мне очень жаль», — высказывались они.

Ранее в ноябре волосы переломились на голове девушки после окрашивания в домашних условиях. 22-летняя брюнетка Оливия Стэйнфорт (Olivia Staniforth) решила окрасить обрамляющие лицо пряди в блонд средством, купленным в супермаркете. Сначала на размещенных кадрах блогерша нанесла его на желаемые участки волос, а затем завернула их в фольгу. Через некоторое время Стэйнфорт продемонстрировала зрителям пучки переломившихся волос, выпавших в результате химического процесса.