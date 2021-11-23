«Съеденный собакой» хомяк вернулся к хозяевам спустя год

В Шотландии, Великобритания, хомяк, которого больше года считали съеденным собакой, вернулся к хозяевам. Об этом сообщает Daily Star.

43-летняя Элспет Голд рассказала, что в июне 2020 года ее хомяк по кличке Пабло пропал. Она несколько месяцев искала его, но потом решила, что питомца съела ее собака Люси, прекратила поиски и избавилась от клетки для грызуна.

Недавно члены семьи Голд нашли Пабло бегающим по кухне. Сначала они не поверили, что их любимец здоров и невредим, но вскоре убедились, что Люси никого не ела, а хомяк просто сбежал.

Женщина поделилась историей Пабло в посте в Facebook и спросила, нет ли у кого-то ненужной клетки. Однако в новом доме хомяк прожил недолго — спустя девять дней после возвращения он умер.

Ранее сообщалось, что пропавший кот в шотландском городе Абердин вернулся к хозяевам спустя десять лет. С момента возвращения домой кот восстановил те же привычки, которые у него были до исчезновения.

