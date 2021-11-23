Гинцбург рассказал о реакции ученых на изменение COVID-19

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о реакции ученых на изменение штаммов COVID-19. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, исследователям понятно, как действовать в такой ситуации: с одной стороны, необходимо создать универсальные вакцины, с другой стороны, надо разработать технологии, которые позволят приспосабливать существующие препараты для новых штаммов. «Все это в прогрессе, все это мы делаем», — подчеркнул глава центра.

Помимо этого, Гинцбург рассказал, что одной из основных целей является создание лекарства, которое сможет помочь тем, кто уже заболел. Директор центра добавил, что в данном направлении также ведутся исследования. Со следующего года начнутся испытания коктейля антител прямого антивирусного действия, отметил он.

Ранее Гинцбург оценил темпы исследования коронавируса в мире. По его словам, особо никаких прорывов в изучении COVID-19 пока достигнуто не было. Он объяснил, что все возможные прорывы сводятся к возможности лечения, так как вакцины уже существуют и их будут совершенствовать в дальнейшем. «В том плане, что реагировать будем на внешнее воздействие», — подчеркнул глава центра.

