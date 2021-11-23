Кличко обвинил украинские власти в «шапкозакидательстве»

Украинское руководство ведет себя странно на фоне сообщений об угрозе российского вторжения. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

По его словам, мировое сообщество уже три недели наблюдает за «усиленным присутствием» российских войск у границ Украины, в то время как власти республики со скепсисом относятся к вероятности вооруженного вторжения на ее территорию.

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Кличко обвинил руководство страны в «шапкозакидательских настроениях» и призвал его «мобилизовать все ресурсы», чтобы «сорвать планы агрессора», не растрачивая при этом средства на «сомнительные проекты». «В очередной раз враг испытает Украину на крепость. Мы не имеем права промахнуться!» — подчеркнул киевский мэр.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил о плане партнеров Украины из НАТО и Европейского союза (ЕС) действовать на опережение в случае «военной агрессии» России. Он подчеркнул, что речь идет о политических и экономических шагах, в том числе касающихся помощи Киеву.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что Россия планирует вторгнуться на украинскую территорию в конце января или начале февраля. По его словам, для этих целей Москва сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих возле границ республики.