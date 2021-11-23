России предсказали лидерство в продажах экологических товаров

В ближайшие 30 лет российский экспорт, в том числе нефти и газа, может стать на 90 процентов углеродно-нейтральным, что обеспечит стране лидерство в производстве и продажах за рубеж экологичной, климатически нейтральной продукции. Такое будущее на международном форуме в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предсказал вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, передает ТАСС.

В первую очередь под такой продукцией бизнесмен понимает нефть и нефтепродукты, газ и даже уголь с «полностью или частично очищенным углеродным следом». Федун призвал не «кидаться в сторону водорода», на который делает ставку Евросоюз, а сосредоточиться на традиционных для России поставках.

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По словам вице-президента «Лукойла», в настоящее время проработаны несколько сценариев развития экономики России на 15-30 лет. Все они показывают, что в будущем, где роль климатической повестки вырастет, у России хорошие перспективы.

В частности, Федун рассказал, что автомобиль Tesla менее экологичен, чем двигатель внутреннего сгорания, поскольку при утилизации использованных батарей выделяется много углекислого газа, а это открывает возможности для экспорта нефти. Федун призвал начинать выходить на рынки развитых стран с углеродно-нейтральной продукцией, как, например, делает «Лукойл» с поставками дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа, имеющего такие характеристики.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что переход России к зеленой экономике продлится 28 лет и обойдется в 90 триллионов рублей. При этом он указал, что упор будет делаться на водород — Россия будет стремиться к тому, чтобы занять 20 процентов рынка.