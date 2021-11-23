Автомобилистов возмутили новые правила получения медсправок для водителей

Общественник Лысаков о новых медсправках для водителей: это будет стоить в 2-3 раза дороже

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин и экс-депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков раскритиковали в разговоре с «Лентой.ру» новые правила получения медицинских справок для водителей, которые предложил Минздрав РФ.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в ведомстве отказались от идеи выявления склонности к алкоголизму при помощи CDT-тестов, однако планируют обязать проходить дополнительные лабораторные исследования водителей «с клиническими признаками наркологических расстройств». По новым правилам, нарколог сможет запретить выдавать справку, если обнаружатся хотя бы 3 признака употребления наркотиков: наличие следов от уколов, сужение или расширение зрачков, тремор рук, неадекватное поведение, бледность или сухость кожи и другое.

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Углубленное исследование будет стоить в 2-3 раза дороже, чем справка с результатом предложенного ранее CDT-теста, считает Лысаков. Поэтому, по его мнению, наркологи, заинтересованные в прибыли, могут начать направлять на дополнительные исследования не тех, кто действительно вызывает подозрения, а каждого второго. «Ведь мы говорим о том, что нам предлагают платную процедуру, у нас медицинские услуги итак из категории бесплатных плавно перемещаются в категорию платных, поэтому здесь вопрос — это забота о нашей безопасности на дорогах или это забота о медицинских учреждениях, которые, проводя эти исследования, неплохо на этом подзаработают?» — отметил общественник.

По мнению Шапарина, инициатива Минздрава ничего не меняет, так как ведомство не учитывает сложившиеся реалии рынка. «Справки продаются в частных медицинских учреждениях, и там не спрашивают у тебя справку от нарколога и психиатра, а сразу безо всяких сложностей выдают итоговую», — рассказал он.

Также Шапарин отметил, что инициатива уже устарела, так как инъекционные наркотики сейчас большая редкость, и большинство наркоманов употребляют вещества, которые не оставляют следов на теле. «Поэтому мы предлагаем Минздраву в данном случае взять на вооружение ту практику, которая существует при выдаче справок на оружие, когда все поголовно сдают тест на наркотики», — заключил общественник.

