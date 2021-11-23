В России предложили изменить процедуру получения медсправок для автомобилистов

Минздрав подготовил проект новой процедуры получения водительских медсправок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предлагаемый ведомством документ определяет группу риска, в которую попадают водители с клиническими признаками наркологических расстройств. В частности, по задуманным правилам, автомобилистов, у которых будут видны следы уколов, будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ, минуя экспресс-анализ мочи.

Такая же участь ждет водителей с повышенной потливостью, чрезмерно низким пульсом, сонливостью, возбуждением, тремором рук или эмоциональной неустойчивостью. При этом основанием будет выявление наркологом одновременно трех признаков употребления наркотиков.

В ноябре 2019 года Минздрав намеревался внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования, увеличив объем исследований. Предполагалось, что стоимость прохождения комиссии вырастет в несколько раз. Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Позднее президент России Владимир Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей. Он согласился с необходимостью дополнительных обследований, связанных с употреблением наркотиков, но призвал с умом подходить к утверждению конкретных методов.

Ранее сообщалось, что россияне, желающие получить автомобильные права, должны будут пройти новый медицинский тест. Для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать кровь на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм. В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер.