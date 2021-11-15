Автомобилистов возмутила идея снижения скорости в городах

Заместитель председателя региональной общественной организации «Московский городской союз автомобилистов» Сергей Галишников раскритиковал в разговоре с «Лентой.ру» идею о снижении скорости в городах.

Ранее с подобной инициативой выступил глава Общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин, сообщало URA.RU. Он подчеркнул, что в России самый высокий в мире нештрафуемый порог — 20 километров в час, а также рассказал, что уже была предпринята попытка снизить скорость при помощи дорог с переменными знаками, которые менялись в зависимости от информации с датчиков погодных условий.

«Я считаю, что ситуация, которая сейчас есть, вполне достаточна для нормальной организации движения. В Москве огромное количество улиц, где скорость движения и так ниже 60 километров в час. В частности, есть много знаков, где скорость 40 километров, и иногда без объективных причин», — возмутился Галишников.

Общественник также рассказал, что не понимает, как юридически можно сопоставить такие понятия, как скорость и плохая погода, так как каждый водитель проходит медицинское освидетельствование и способен оценить дорожную обстановку, индивидуально выбирая скоростной режим.

«По поводу дополнительных знаков. У нас и так улицы испещрены знаками, от них рябит в глазах. У нас есть электронные табло, на МКАДе, в частности, где написано: "Ухудшение погоды", "Обратите внимание на скоростной режим", "Не превышайте". Таких информационных табло, которые предупреждают водителя, я считаю, вполне достаточно», — заметил автомобилист.

Кроме того, Галишников подчеркнул, что в Москве и так низкая скорость из-за пробок, что является более насущной проблемой, требующей решения.