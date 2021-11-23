Отбившаяся от грабителей и отобравшая у них топор россиянка из Жигулевска попала на видео

В Самарской области нападение россиян с топором на офис микрокредитной организации попало на видео. Ролик во вторник, 23 ноября, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как женщина в накинутом на голову капюшоне о чем-то беседует с сотрудницей организации, пряча руку за спиной. Позади нее стоит мужчина. В какой-то момент она бросается на девушку и бьет ее топором, но не попадает. В ходе завязавшейся борьбы девушке удалось отобрать у нападавшей топор, после чего разбойники бросились бежать.

По данным издания, неудавшееся ограбление произошло в городе Жигулевск, а нападавшими оказались местные жители — мать и сын. В полиции завели уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. Подозреваемые задержаны. Расследование продолжается.