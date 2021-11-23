В Госдуме объяснили выпуск нефти из стратегических резервов США

Выпуск 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов США является однозначным признаком чрезвычайности ситуации, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что на какое-то время это поможет сдержать цены, но проблемы, которые породило чрезмерное увлечение зелеными технологиями, никуда не денутся.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва страны. Решение об использовании стратегических резервов также приняли Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

«Климатическое мошенничество»

Подобное решение Байдена спровоцирует падение цен, однако России подобное положение ничем не угрожает, уверен Делягин.

«Использование стратегических резервов — признак чрезвычайности ситуации. Это мера по сдерживанию роста цен на нефть связана с тем, что увлечение климатическим мошенничеством и сильное забегание вперед в сфере зеленых технологий ввергло Запад в энергетический кризис. И сдержать рост цен, удержать их на приемлемом уровне с учетом обеднения среднего класса невозможно, — уверен депутат. — Это чрезвычайная мера. Но последствия климатического мошенничества от этого никуда не денутся».

Для России, по мнению Делягина, это ничем не чревато. На некоторое время цены действительно упадут, но, по его словам, некритично. Более того, федеральный бюджет в этом году наполнился настолько, что вполне пережил бы целый год без дополнительных вливаний.

«У нас накопилось 19,3 триллиона рублей неиспользованного бюджета. Можно год не получать никакого дохода, и этого не заметит никто, кроме клерков казначейства. Конечно, фондовый рынок тоже немного припадет, потому что он всегда припадает. Но само по себе некоторое снижение цен на нефть на фоне других проблем для нас непринципиально», — заключил Делягин.