Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов во вторник, 23 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 3830,20 пункта (минус 1,1 процента), индекс РТС опустился до 1613,68 пункта (минус 0,89 процента).

На 10:05 лишь три компании из числа «голубых фишек» вышли в плюс: «Полюс» (плюс 0,48 процента, до 14 975 рублей за акцию), «Татнефть» (плюс 0,18 процента, до 489,9 рубля) и МТС (плюс 0,16 процента, до 305,7 рубля). Больше всего упали бумаги TCS Group (минус 3,12 процента, до 6409,2 рубля), «Магнита» (минус 1,68 процента, до 5692,5 рубля) и «Полиметалла» (минус 1,4 процента, до 1384,9 рубля).

Акции российских компаний падают на фоне геополитических опасений. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Россия якобы готовит нападение на территорию Украины в 2022 году. Также негативную роль играет падение стоимости нефти.

Курс доллара составил 74,83 рубля (плюс 0,03 рубля), курс евро — 84,09 рубля (плюс 0,11 рубля). Биткоин торговался по 56 301 долларов за монету (минус 1,81 процента).

Нефть марки Brent подешевела на 0,9 процента, до 78,98 доллара за баррель, марки WTI — на 1,22 процента, до 75,81 доллара. Газовые фьючерсы стоили 1008 долларов.