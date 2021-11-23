Мэр Харькова объяснил большое число аварий в городе хорошими дорогами

Мэр Харькова Игорь Терехов связал большое число ДТП с хорошими дорогами в городе. Об этом он высказался во время выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Терехов ответил на вопрос о большом количестве автомобильных аварий в его городе и объяснил, что они происходят из-за высокого качества дорожного полотна в Харькове.

При этом он добавил, что, как только власти делают хорошую внутриквартальную дорогу, местные жители сразу просят их установить «лежачих полицейских». «Ездят по этой дороге, дети выходят с площадки — и начинаются проблемы», — заявил градоначальник.

Игорь Терехов стал мэром Харькова в октябре. На прошедших выборах он набрал 50,66 процента голосов избирателей. До этого он занимал пост секретаря Харьковского городского совета и временно исполняющего обязанности главы города.